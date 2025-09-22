Giorgio Armani l’omaggio di Università di Parma e CSAC

L’Università di Parma e lo CSAC dell’Ateneo (Centro Studi e Archivio della Comunicazione) rendono omaggio a Giorgio Armani a pochi giorni dalla scomparsa.Nel Chiostro del Plesso D’Azeglio dell’Università è esposta da oggi al 24 ottobre una selezione di riproduzioni tratte dagli oltre 8.000. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani

L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato

Giorgio Armani Tennis Classic

È venuto a mancare ieri Giorgio Armani, visionario che ha ridefinito il Made in Italy, rendendolo un linguaggio universale di stile ed eleganza, innovatore che ha saputo rivoluzionare la moda, diventando simbolo e voce autentica dell'eleganza e dello spirito ita

Giorgio Armani, gli eredi: la sorella Rosanna e i nipoti Silvana, Roberta e Andrea - “Finché vivrò, sarò io il padrone”, aveva detto qualche tempo Giorgio Armani fa dopo una sfilata. Lo riporta tg24.sky.it

Giorgio Armani è morto, da Donatella Versace ad Alba Parietti: l’addio al Re della moda - Lo abbiamo sempre chiamato “il Signor Armani”, o “Re Giorgio”, con quel rispetto istintivo che si deve a chi non ha solo creato moda, ma ha costruito ... Da dilei.it