Giorgio Armani ha fondato Casa Mariù per sostenere il diritto all’istruzione dei bambini

Doveva essere una sorpresa a latere delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Giorgio Armani. Ma il destino ha deciso che dovesse andare diversamente. Così, oggi è stato annunciato il progetto internazionale Casa Mariù, voluto dallo stilista, scomparso lo scorso 4 settembre, per garantire il diritto all’istruzione ai bambini nelle aree più sfortunate del pianeta. Da sorpresa, dunque, diventa lascito nonché l’ennesima prova della grandezza umana di Giorgio Armani. Lui che all’iniziativa ha dato il soprannome dell’amata madre, aveva dichiarato, “Un futuro migliore parte da un’infanzia, se non felice come tutti i bambini meriterebbero, almeno serena e formativa, della quale la famiglia e la scuola sono il centro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giorgio Armani ha fondato Casa Mariù per sostenere il diritto all’istruzione dei bambini

