Giorgia Meloni ospite a Domenica In | opposizioni all’attacco la Rai risponde alle polemiche

Il debutto della nuova stagione di Domenica In su Rai 1 non poteva passare inosservato. Tra gli ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025, dedicata ai 50 anni della trasmissione e all’iniziativa “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola” per la candidatura della cucina italiana a Patrimonio UNESCO, è comparsa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presenza della Premier ha scatenato immediate polemiche da parte delle opposizioni, che hanno accusato la Rai di utilizzo politico del servizio pubblico. Indice. Giorgia Meloni a Domenica In tra tradizione e cucina. Le opposizioni contro Meloni e la Rai. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

