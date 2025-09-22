Giorgia Meloni ospite a Domenica In | opposizioni all’attacco la Rai risponde alle polemiche
Il debutto della nuova stagione di Domenica In su Rai 1 non poteva passare inosservato. Tra gli ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025, dedicata ai 50 anni della trasmissione e all’iniziativa “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola” per la candidatura della cucina italiana a Patrimonio UNESCO, è comparsa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presenza della Premier ha scatenato immediate polemiche da parte delle opposizioni, che hanno accusato la Rai di utilizzo politico del servizio pubblico. Indice. Giorgia Meloni a Domenica In tra tradizione e cucina. Le opposizioni contro Meloni e la Rai. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Il centrosinistra insorge contro la presenza a #Rai1 di Giorgia #Meloni. La segretaria Pd Elly #Schlein attacca: "Meloni parla di pasticcini a Domenica In e non di Gaza". Alleanza Verdi e Sinistra: "Superato il limite della decenza". "Uno show di regime" per il - X Vai su X
Tra una pastarella da “zia Mara” e l’altra, Giorgia Meloni oggi ha trovato il tempo di presentarsi alla festa di Gioventù Nazionale e pronunciare l’ultima e più grave vergogna su Charlie Kirk. Con quel misto di vittimismo, rabbia, aggressività e via di tutto il reperto - facebook.com Vai su Facebook
Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia: “Siamo in Corea del Nord”; Meloni in diretta a Domenica In per la cucina italiana, scoppia il caso; Meloni, i pranzi della domenica e le pastarelle, cosa è successo a Domenica in.
Domenica In e quella comparsata in diretta di Giorgia Meloni che crea un putiferio - Durante la prima puntata del programma condotto da Mara Venier, la premier appare per parlare delle sue domeniche a tavola. Segnala vanityfair.it
Giorgia Meloni, gjest på Mara Veniers «Domenica In», sa opposisjonsledere i opprør, noe som førte til at statsministeren svarte. - La prima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, ha ospitato in collegamento la premier Giorgia Meloni per l’iniziativa “Il pranzo della domenica – Italiani a tavola”, scatenando polemiche tr ... notizie.it scrive