Giorgia Meloni ospite a Domenica In | opposizioni all’attacco la Rai risponde alle polemiche

Atomheartmagazine.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debutto della nuova stagione di Domenica In su Rai 1 non poteva passare inosservato. Tra gli ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025, dedicata ai 50 anni della trasmissione e all’iniziativa “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola” per la candidatura della cucina italiana a Patrimonio UNESCO, è comparsa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presenza della Premier ha scatenato immediate polemiche da parte delle opposizioni, che hanno accusato la Rai di utilizzo politico del servizio pubblico. Indice. Giorgia Meloni a Domenica In tra tradizione e cucina. Le opposizioni contro Meloni e la Rai. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

giorgia meloni ospite a domenica in opposizioni all8217attacco la rai risponde alle polemiche

© Atomheartmagazine.com - Giorgia Meloni ospite a Domenica In: opposizioni all’attacco, la Rai risponde alle polemiche

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia: “Siamo in Corea del Nord”; Meloni in diretta a Domenica In per la cucina italiana, scoppia il caso; Meloni, i pranzi della domenica e le pastarelle, cosa è successo a Domenica in.

giorgia meloni ospite domenicaDomenica In e quella comparsata in diretta di Giorgia Meloni che crea un putiferio - Durante la prima puntata del programma condotto da Mara Venier, la premier appare per parlare delle sue domeniche a tavola. Segnala vanityfair.it

giorgia meloni ospite domenicaGiorgia Meloni, gjest på Mara Veniers «Domenica In», sa opposisjonsledere i opprør, noe som førte til at statsministeren svarte. - La prima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, ha ospitato in collegamento la premier Giorgia Meloni per l’iniziativa “Il pranzo della domenica – Italiani a tavola”, scatenando polemiche tr ... notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Ospite Domenica