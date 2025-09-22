Durante la prima puntata di Domenica In, ha fatto parecchio discutere l'intervento della premier Giorgia Meloni, che ha sollevato un feroce dibattito politico. I veleni che hanno accompagnato la nascita di questa 50a edizione di Domenica In potrebbero non essere nulla rispetto alla polemica innescata dalla presenza di Giorgia Meloni durante la prima puntata. E così Mara Venier, a meno di un anno di distanza dallo scivolone del comunicato pro-Israele, è caduta ancora nella trappola della politica. Cosa è successo nella prima puntata di Domenica In 2025 Era stata annunciata fin dal comunicato: nella prima puntata stagionale sarebbe toccato proprio a Mara Venier lanciare la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giorgia Meloni interviene in diretta a Domenica In e Mara Venier casca di nuovo nella polemica politica