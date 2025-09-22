Giorgia Meloni interviene in diretta a Domenica In e Mara Venier casca di nuovo nella polemica politica

Durante la prima puntata di Domenica In, ha fatto parecchio discutere l'intervento della premier Giorgia Meloni, che ha sollevato un feroce dibattito politico. I veleni che hanno accompagnato la nascita di questa 50a edizione di Domenica In potrebbero non essere nulla rispetto alla polemica innescata dalla presenza di Giorgia Meloni durante la prima puntata. E così Mara Venier, a meno di un anno di distanza dallo scivolone del comunicato pro-Israele, è caduta ancora nella trappola della politica. Cosa è successo nella prima puntata di Domenica In 2025 Era stata annunciata fin dal comunicato: nella prima puntata stagionale sarebbe toccato proprio a Mara Venier lanciare la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

