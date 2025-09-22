Le sale dell’ Onu a New York sono pronte ad accogliere leader e rappresentanti dei principali Paesi del mondo per un vertice che si preannuncia cruciale per la stabilità internazionale. Corridoi affollati, discussioni preliminari e incontri bilaterali scandiscono l’arrivo dei delegati, mentre la stampa internazionale segue con attenzione ogni dettaglio. Tra i temi principali, la crisi in Medio Oriente, le tensioni tra Israele e Palestina, e la guerra in Ucraina occupano il centro della scena politica globale. Leggi anche: Palestina, la storica decisione del Parlamento Europeo: un passaggio fondamentale In questo contesto, ogni parola, ogni gesto diplomatico e ogni posizione ufficiale assumono un peso strategico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni al vertice Onu: dirà no al riconoscimento della Palestina