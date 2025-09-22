Giorgia Meloni al vertice Onu | dirà no al riconoscimento della Palestina
Le sale dell’ Onu a New York sono pronte ad accogliere leader e rappresentanti dei principali Paesi del mondo per un vertice che si preannuncia cruciale per la stabilità internazionale. Corridoi affollati, discussioni preliminari e incontri bilaterali scandiscono l’arrivo dei delegati, mentre la stampa internazionale segue con attenzione ogni dettaglio. Tra i temi principali, la crisi in Medio Oriente, le tensioni tra Israele e Palestina, e la guerra in Ucraina occupano il centro della scena politica globale. Leggi anche: Palestina, la storica decisione del Parlamento Europeo: un passaggio fondamentale In questo contesto, ogni parola, ogni gesto diplomatico e ogni posizione ufficiale assumono un peso strategico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Onu, oggi Meloni a New York. Governo: "Stato palestinese solo quando libero da Hamas" - La posizione dell'esecutivo sull'eventuale riconoscimento della Palestina resta improntata alla massima prudenza ... Segnala adnkronos.com
Meloni vola all'Onu: l'Italia dirà no al riconoscimento della Palestina - Il governo fa sponda con la Germania e si smarca dall'iniziativa di altri paesi europei come Francia e Regno Unito. ilfoglio.it scrive