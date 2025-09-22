Giorgia Meloni a Domenica In la Rai interviene dopo le polemiche | Perché abbiamo deciso così

La Rai costretta a intervenire già dopo la prima puntata della nuova stagione di Domenica In, andata in onda il 21 settembre. L’esordio del programma condotto da Mara Venier ha infatti scatenato la bufera politica per il collegamento con la premier Giorgia Meloni, ospitata nel momento dedicato al “Pranzo della domenica – Italiani a tavola”. Dure le critiche da Pd e Movimento 5 Stelle, che hanno parlato di “TeleMeloni” accusando il servizio pubblico di piegarsi a logiche di propaganda. Nel pieno della diretta era stata la stessa conduttrice a rivolgere una domanda personale alla premier: “In questa prima parte che noi chiamiamo ‘Il pranzo della domenica’, vorremmo un ricordo della presidente del suo pranzo della domenica, se vuole condividerlo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

