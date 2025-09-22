Giorgetti annuncia calo Irpef e pace fiscale ma non si sa con quali risorse

A Pontida, dal tradizionale palco leghista, Giancarlo Giorgetti ha chiarito la rotta della prossima legge di bilancio: meno tasse per il ceto medio e una nuova pace fiscale. Due obiettivi che camminano insieme. E pazienza se il costo stimato è tutt’altro che leggero – circa quattro miliardi di euro complessivi – a fronte di risorse che restano scarse. A guardare i numeri, sembrano traguardi irraggiungibili. «La rottamazione non mi piace, preferisco parlare di pace fiscale con chi vuole farla. Chi non vuole deve aspettarsi un po’ di guerra», aveva detto già sabato il ministro dell’Economia, collegato al festival di Open a Parma, rispondendo indirettamente alle pressioni di Matteo Salvini per una quinta rottamazione delle cartelle. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Giorgetti annuncia calo Irpef e pace fiscale, ma non si sa con quali risorse

Extraprofitti, pace fiscale, Irpef. La Manovra del centrodestra tra annunci e (soliti) tormentoni estivi. Da Salvini e Giorgetti fino a Tajani. In vista della prossima Legge di bilancio è partita la caccia alle risorse. Di Ruggiero Montenegro

Meloni: «Avanti sulle tasse, ora tocca al ceto medio». Giorgetti detta i tempi; Manovra 2025, Giorgetti studia meno tasse per chi fa figli. Possibile intervento sulla natalità da 5-6 miliardi.

Giorgetti frena sul taglio dell'Irpef e sulla rottamazione delle cartelle gela Salvini: "Il quadro si è complicato" - Il ministro dell'Economia ha spiegato che su questi temi "c’era una sicurezza" che però è venuta meno sulla scia degli eventi internazionali ... Da today.it

Giorgetti, taglio cuneo, misure per natalità e P.a confermate - Il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia una riduzione del deficit al 4,3%, con misure a favore dei redditi medio- Lo riporta quotidiano.net