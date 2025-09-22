‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

Ildifforme.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In Cina puntano sul marchioGiorge Meloni’. Il riferimento alla premier italiana sembra indiscutibile. Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato), apprende l’Adnkronos, risulta infatti registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino.  Una procedura avviata da qualche mese e appena terminata con esito “positivo” -nel mese di settembre- che ha portato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

8216giorge meloni8217 diventa un marchio in cina ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in pechino

© Ildifforme.it - ‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

In questa notizia si parla di: giorge - meloni

8216giorge meloni8217 diventa marchio'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, - Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato) risulta registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino ... msn.com scrive

8216giorge meloni8217 diventa marchio'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino - Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato) risulta registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 8216giorge Meloni8217 Diventa Marchio