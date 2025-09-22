È stato un weekend praticamente da incorniciare quello delle quattro formazioni bolognesi che militano nel girone B. Mezzolara e Castenaso hanno vinto di misura e si sono issate in vetta alla classifica a pari-merito con la Sampierana, il Medicina Fossatone si è tolto la grandissima soddisfazione di battere l’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) nell’anticipo andato in scena sabato al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio mentre l’ Osteria Grande ha raccolto il quarto pareggio in altrettante partite di campionato. Partendo dal Mezzolara di Nicola Zecchi è servita una zampata di Ganzaroli in pieno recupero per espugnare il campo della neo-promossa Young Santarcangelo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gioia Mezzolara e Castenaso sono primi