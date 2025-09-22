Gioco online | agli abruzzesi piace il blackjack

Chietitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il blackjack il gioco più cercato dagli abruzzesi, che occupano il decimo posto della classifica nazionale generale del gioco online d’azzardo. Il dato emerge dalla nuova analisi di BonusFinder Italia basata sui dati di ricerca e i trend Google. Il risultato è la classifica delle regioni che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: gioco - online

Gioco online: agli abruzzesi piace il blackjack; Abruzzo. The Region supports legal gambling; Marsilio confirms its intention to remove regional restrictions on reopening businesses.; GIOCARE DA MOBILE: COME CAMBIA L'ESPERIENZA NEI CASINÒ DIGITALI.

