Giochi in ritardo avvolgenti per la terza settimana della stagione 2025-26

Denver Broncos @ Los Angeles Chargers. I caricabatterie di Los Angeles hanno calciato un field goal di 43 yard quando il tempo è scaduto per sconfiggere i Denver Broncos e passare al 3-0 nella stagione. Con quella vittoria, i Chargers sono rimasti al primo posto nella loro divisione e sono l'unica squadra dell'AFC West con un record vincente. Questa è stata una battaglia tra due delle migliori difese nella NFL. Dopo il field goal del drive di apertura che i Chargers hanno calciato per salire per 3-0, queste squadre si sono unite per sei giochi di parole e un'intercettazione nelle prossime sette serie.