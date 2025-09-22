Ginnic Life festeggia 30 anni | l' Open Day per scoprire la criosauna usata da Jannik Sinner
La palestra Ginnic Life, punto di riferimento per il fitness nel cuore di Torino, celebra il suo trentesimo anniversario con un open day ricco di eventi. Sabato 4 ottobre, in via San Francesco da Paola 40, la struttura di 1300 metri quadrati aprirà le sue porte al pubblico con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: ginnic - life
Sabato 4 ottobre 2025 la Ginnic Life di Torino festeggia i suoi trent’anni di attività regalando alla città un open day. Scoprite i segreti della criosauna e le altre attività della palestra. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/09/sabato-4-ottobre-2025-la-ginnic-li - X Vai su X
Sabato 4 ottobre 2025 la Ginnic Life di Torino festeggia i suoi trent’anni di attività regalando alla città un open day. Scoprite i segreti della criosauna e le altre attività della palestra. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blogspot.c - facebook.com Vai su Facebook
Ginnic Life festeggia 30 anni: l'Open Day per scoprire la criosauna usata da Jannik Sinner.
Ginnic Life festeggia 30 anni: l'Open Day per scoprire la criosauna usata da Jannik Sinner - La palestra Ginnic Life, punto di riferimento per il fitness nel cuore di Torino, celebra il suo trentesimo anniversario con un open day ricco di eventi. Lo riporta torinotoday.it
VALSUSA, PROMO PALESTRA A SOLI 32 € AL MESE: DA GINNIC LIFE A FERRIERA, PER GLI STUDENTI - Alla palestra Ginnic Life di Ferriera, in corso Torino 85/B, c'è una nuova promozione per gli studenti valida fino a martedì 30 settembre: l'abbonamento annuale costa so ... Come scrive valsusaoggi.it