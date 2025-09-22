Ginnic Life festeggia 30 anni | l' Open Day per scoprire la criosauna usata da Jannik Sinner

La palestra Ginnic Life, punto di riferimento per il fitness nel cuore di Torino, celebra il suo trentesimo anniversario con un open day ricco di eventi. Sabato 4 ottobre, in via San Francesco da Paola 40, la struttura di 1300 metri quadrati aprirà le sue porte al pubblico con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ginnic Life festeggia 30 anni: l'Open Day per scoprire la criosauna usata da Jannik Sinner.

