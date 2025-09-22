Ginnastica ritmica Maccarani andrà a processo | rinviata a giudizio per maltrattamenti

La gup Silvia Pansini ha deciso di rinviare a giudizio Emanuela Maccarani nell’ambito del processo che ha scosso la ginnastica ritmica italiana. L’ex direttrice tecnica della nazionale è accusata maltrattamenti nei confronti delle Farfalle, con l’aggravante della minore età. Il processo riprenderà il prossimo 10 febbraio. Nella mattinata del 22 settembre Maccarani si è presentata in aula con i suoi legali, Danila De Domenico e Luca Troia. Nel corso dell’udienza i due avvocati hanno confermato la propria linea di difesa, contestando le accuse e sottolineando i risultati sportivi raggiunti. È stata la pm aggiunta di Monza, Manuela Massenz, a formulare l’accusa chiedendo il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

