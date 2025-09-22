Ginnastica ritmica Maccarani andrà a processo | rinviata a giudizio per maltrattamenti

Lettera43.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gup Silvia Pansini ha deciso di rinviare a giudizio Emanuela Maccarani nell’ambito del processo che ha scosso la ginnastica ritmica italiana. L’ex direttrice tecnica della nazionale è accusata maltrattamenti nei confronti delle Farfalle, con l’aggravante della minore età. Il processo riprenderà il prossimo 10 febbraio. Nella mattinata del 22 settembre Maccarani si è presentata in aula con i suoi legali, Danila De Domenico e Luca Troia. Nel corso dell’udienza i due avvocati hanno confermato la propria linea di difesa, contestando le accuse e sottolineando i risultati sportivi raggiunti. È stata la pm aggiunta di Monza, Manuela Massenz, a formulare l’accusa chiedendo il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ginnastica ritmica maccarani andr224 a processo rinviata a giudizio per maltrattamenti

© Lettera43.it - Ginnastica ritmica, Maccarani andrà a processo: rinviata a giudizio per maltrattamenti

In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica

Ginnastica ritmica, le Farfalle rompono il ghiaccio in Coppa del Mondo: bisogna rincorrere nell’all-around

Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali dei Mondiali 2025: Raffaeli e Dragas in spolvero

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli quarta nelle qualifiche dei Mondiali. Dragas insegue, Varfolomeev domina

ginnastica ritmica maccarani andr224Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti - Cinque 'farfalle' si schierano in sua difesa: "Non ci riconosciamo come parti offese, è stata una persona importante nella nostra vita sportiva e non". Scrive msn.com

ginnastica ritmica maccarani andr224Ritmica, l'ex d.t. Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti - L'inchiesta era partita dalle denunce delle ginnaste Basta e Corradini, che chiederanno di costituirsi parte civile ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Ritmica Maccarani Andr224