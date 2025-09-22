Ginnastica ritmica Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti | in aula il 10 febbraio
Lo riporta l’ANSA. È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza, Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo. A giugno Maccarani era anche stata squalificata per tre mesi per comportamento antisportivo dalla giustizia sportiva della Federginnastica: “ Lo stop è frutto di un patteggiamento con la Procura Federale per un procedimento aperto dopo che l’ex dt della ginnastica ritmica, al centro del caso dei presunti abusi sulle atlete, aveva fatto pervenire all’allora procuratore federale, tramite il vicepresidente e commissario straordinario dell’Accademia di Desio, Valter Peroni, una lista di 12 atlete da ascoltare ‘con segni distintivi’ per alcune di loro, e aver parlato dei contenuti della sua audizione con due persone che sarebbero poi state ascoltate, ‘suggerendo loro financo le risposte che avrebbero dovuto dare'”, il testo della nota federale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica
