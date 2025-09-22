Ginnastica Emanuela Maccarani rinviata a giudizio
Roma, 22 set. (askanews) – È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza Silvia Pansini: il dibattimento si aprirà il prossimo 10 febbraio. "Sono stata licenziata, ho perso tutto ciò che ho acquisito in 40 anni di carriera – ha dichiarato – cariche tecniche, politiche, anche come giudice. Attenderò che termini questo processo e poi volterò pagina". Sul piano sportivo, l'ex dt ha commentato anche il momento difficile della ginnastica azzurra: "Il quindicesimo posto al Mondiale di Rio è l'attestazione di un sistema che si è sgretolato in brevissimo tempo.
