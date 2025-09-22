Ginevra Pisani sposa | dall' abito romantico a quello più glam per il suo sì ad Alessio Vassallo

La coppia si è giurata amore eterno nella suggestiva cornice di Posillipo. Dalla proposta più romantica intessuta di perline e applicazioni floreali per lo scambio delle promesse a quella più glam per il ricevimento, ecco gli abiti bianchi della sposa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ginevra Pisani sposa: dall'abito romantico a quello più glam per il suo sì ad Alessio Vassallo

In questa notizia si parla di: ginevra - pisani

Alessio Vassallo si è sposato, il matrimonio con Ginevra Pisani a Napoli davanti agli «amici e parenti che hanno resistito al tempo»

«Ho vinto un Nastro d'Argento, ho girato 45 film e serie tv. Ma la felicità vera è sapere che a casa ho una famiglia». Alessio Vassallo e la sua compagna Ginevra Pisani si sposano il prossimo 20 settembre a Napoli. Ecco cosa ci ha riferito il futuro sposo a pochi - facebook.com Vai su Facebook

Ginevra Pisani sposa: dall'abito romantico a quello più glam per il suo sì ad Alessio Vassallo; Alessio Vassallo sposa l’ex corteggiatrice d Uomini e Donne: «Mi hanno accusato di non essere virile e allora rispondo con il gesto più...; Uomini & Donne, Ginevra Pisani sposa: cosa sappiamo del compagno.

Ginevra Pisani sposa: dall'abito romantico a quello più glam per il suo sì ad Alessio Vassallo - Dalla proposta più romantica intessuta di perline e applicazioni floreali per lo scambio delle promesse a quella più glam per ... Riporta vanityfair.it

Ginevra Pisani e Alessio Vassallo sposi: le romantiche immagini delle nozze e i due look della sposa - Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno di Ginevra Pisani come corteggiatrice nel 2017, quando venne scelta dall'allora tr ... Secondo isaechia.it