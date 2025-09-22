Gimenez non si sblocca | i numeri non entusiasmano ma c’è un segnale positivo Cosa serve
Milan, Santiago Gimenez continua a fare fatica. Un'occasione sprecata anche contro l'Udinese. Le sue pagelle e l'analisi della gara e delle prestazioni del messicano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: gimenez - sblocca
FINISCE QUI UDINESE 0 MILAN 3 Il Milan Vince e convince. Pulisic sempre più uomo Milan, Modric una certezza, Saelemaekers bentornato,Gimenez si deve sbloccare. Altri 3 punti e Si va a 9 punti in Classifica, la mano di Max si inizia a vedere finalm - facebook.com Vai su Facebook
Santiago #Gimenez si sblocca dopo un lungo digiuno! L'attaccante del #Milan è stato decisivo nell'amichevole contro la Corea Del Sud, realizzando il pareggio definitivo allo scadere del secondo tempo. Una buona notizia per i ? in vista del match di Serie - X Vai su X
Gimenez non si sblocca: i numeri non entusiasmano, ma c’è un segnale positivo. Cosa serve.
Gimenez non si sblocca: i numeri non entusiasmano, ma c’è un segnale positivo. Cosa serve - Le sue pagelle e l'analisi della gara e delle prestazioni del messicano ... Secondo msn.com
Gimenez si sblocca ed esulta con la maglia di Jashari, ma poi il Var annulla per fuorigioco - Sono le emozioni vissute in pochi minuti da Santiago Gimenez, al centro delle voci di mercato con ... Segnala corrieredellosport.it