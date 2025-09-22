Gilardino orgoglioso e amareggiato | Episodi a favore del Napoli

Calciomercato.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico nerazzurro parla al termine della sfida del Maradona, persa contro i partenopei Un Pisa coriaceo quello uscito dal Maradona sconfitto 3-2. I toscani si sono resi pericolosi e hanno fatto sudare al Napoli la vittoria. Napoli-Pisa, le parole di Gilardino al termine del match (LaPresse) – Calciomercato.it Alberto Gilardino si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ elogiando i propri giocatori per la prova mostrata: “Orgoglioso dei ragazzi e della squadra per l’atteggiamento mostrato nei 96 minuti. Le richieste sono state eseguite in maniera eccellente. Gli episodi sono andati a favore del Napoli, abbiamo avuto 34 situazioni importanti per fare gol e venire a Napoli creando queste occasioni non è da tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

gilardino orgoglioso e amareggiato episodi a favore del napoli

© Calciomercato.it - Gilardino orgoglioso e amareggiato: “Episodi a favore del Napoli”

In questa notizia si parla di: gilardino - orgoglioso

Gilardino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, a Napoli usciti a testa alta”

Gilardino orgoglioso e amareggiato: “Episodi a favore del Napoli”.

gilardino orgoglioso amareggiato episodiGilardino: "Orgoglioso della squadra. Gli episodi? Sono andati a favore del Napoli, ma..." - Il tecnico del Pisa commenta la sconfitta in Serie A sul campo dei campioni d'Italia: "C'è l'amarezza del risultato" ... Segnala tuttosport.com

gilardino orgoglioso amareggiato episodiNapoli-Pisa, parla Gilardino: “Sono orgoglioso dei ragazzi, gli episodi hanno favorito gli azzurri” - Pisa, parla Gilardino: “Sono orgoglioso dei ragazzi, gli episodi hanno favorito gli azzurri” A commentare la sconfitta del Pisa, è stato il suo allenatore ai microfoni di Sky Sport: “Sono ... gonfialarete.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gilardino Orgoglioso Amareggiato Episodi