Gilardino orgoglioso e amareggiato | Episodi a favore del Napoli

Il tecnico nerazzurro parla al termine della sfida del Maradona, persa contro i partenopei Un Pisa coriaceo quello uscito dal Maradona sconfitto 3-2. I toscani si sono resi pericolosi e hanno fatto sudare al Napoli la vittoria. Napoli-Pisa, le parole di Gilardino al termine del match (LaPresse) – Calciomercato.it Alberto Gilardino si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ elogiando i propri giocatori per la prova mostrata: “Orgoglioso dei ragazzi e della squadra per l’atteggiamento mostrato nei 96 minuti. Le richieste sono state eseguite in maniera eccellente. Gli episodi sono andati a favore del Napoli, abbiamo avuto 34 situazioni importanti per fare gol e venire a Napoli creando queste occasioni non è da tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

