Gigio miglior portiere Risate e polemiche | Gullit lo saluta in milanese lui non cita Luis Enrique

Il neo numero uno del Manchester City ha vinto il "trofeo Yashin" ed è stato salutato dall'ex rossonero con un'espressione in dialetto. Poi si è "dimenticato" di ringraziare il suo ex tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigio miglior portiere. Risate e polemiche: Gullit lo saluta in milanese, lui non cita Luis Enrique

Trenta giocatori nella lista dei finalisti. Conte e Maresca in corsa per il premio di miglior allenatore dell’anno. Pallone d’Oro. Gigio è l’unico italiano

"Piacere, Gigio" Stupendo tiro al volo di Mbuemo verso il secondo palo e Donnarumma gli nega il gol con una parata delle sue. Il miglior portiere della scorsa Champions League si presenta così ai tifosi del Manchester City e alla Premier League. - facebook.com Vai su Facebook

donnarumma è il miglior portiere del mondo e coi piedi cammina soltanto. E Guardiola il piu estremo degli allenatori giochisti caccia un portiere buono solo con i piedi perchè faceva schifo, appunto, per prendere Gigio. Ti racconta tutto quel che c'è da dire oltr - X Vai su X

