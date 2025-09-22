Gigi D’Alessio in concerto a Piazza del Plebiscito tra duetti virtuali e proposte di matrimonio arriva un forte messaggio | Vogliono costruire a Gaza ma con quale coraggio? Hanno un sacchetto della spazzatura al posto del cuore

Dopo il sold out allo stadio Maradona, Gigi D’Alessio torna nella sua piazza del Plebiscito a Napoli con ben sette date. Noi di SuperGuidaTV eravamo presenti alla terza tappa del 21 settembre 2025 dove l’artista ha emozionato portando sul palco il suo repertorio lungo 33 anni. Scopriamo insieme cosa ha cantato e chi erano gli ospiti presenti. Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito: il duetto con Riccardo Cocciante. 50 brani in oltre due ore di concerto. Gigi D’Alessio porta tutto il suo repertorio a Piazza del Plebiscito e questa volta canta senza ospiti in presenza ma solo sullo schermo. Sono diversi infatti i duetti virtuali che lo hanno visto protagonista come quello con Geolier; Alessandra Amoroso; Elodie e LDA che hanno collaborato con lui in alcune canzoni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

