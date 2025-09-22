Giardino rinnovato per la scuola dell’infanzia Monterosso
Sono terminati i lavori di riqualificazione del giardino della Scuola dell’Infanzia Monterosso, parte dell’Istituto Comprensivo Camozzi, che da oggi si presenta come uno spazio rinnovato, pensato per il gioco, la socializzazione e le attività educative all’aperto in ogni stagione. Il progetto ha visto la trasformazione di un’area precedentemente caratterizzata da giochi in legno ammalorati e da una collinetta ricoperta di moquette antitrauma, ormai danneggiata in più punti. La scelta di riqualificazione fatta della scuola e concordata con gli uffici del Servizio Verde pubblico ha puntato su materiali naturali e strutture semplici, ma funzionali, in grado di stimolare la creatività e il contatto diretto con la natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
