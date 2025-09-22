Giappone caccia F-15 nei cieli europei | la mossa che cambia la difesa

Non era mai accaduto prima che il Giappone schierasse velivoli della sua Forza di Autodifesa (Jasdf) lontano da casa, ma ora accade nell’ambito di una missione diplomatica e operativa presso la Nato decisa all’inizio di quest’anno. L’invio di aerei giapponesi in Europa, ben 71 anni dopo la rinascita dell’aviazione giapponeseavviene in un contesto di crescenti tensioni derivanti dalle attività russe nei cieli dell’Est-europeo e nella zona artica, nonché degli ormai conclamati tentativi di Kiev di provocare incidenti per coinvolgere direttamente l’Alleanza nel conflitto. Si ricordi, in questo senso, il sabotaggio del gasdotto North Stream 2 e gli episodi, ancora tutti da chiarire, dei droni caduti in territorio polacco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giappone, caccia F-15 nei cieli europei: la mossa che cambia la difesa

Tra i cieli del Pacifico e dell’Europa il Giappone schiera i suoi caccia nel Regno Unito

Giappone invia caccia F-15J in Europa, prima volta dalla II Guerra Mondiale, velivoli parteciperanno ad esercitazioni bilaterali nel Regno Unito con la RAF

Italia-Giappone: arrivati a Komatsu gli assetti dell'Aeronautica Militare.

