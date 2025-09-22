Gianna Nannini ha portato ancora una volta on stage la sua energia, travolgendo l’ Arena di Verona con l’ultimo speciale rock show dell’estate. Con oltre 30 show tra Italia, Germania e Svizzera per un totale di 150.000 mila spettatori, ieri sera -domenica 21 settembre- Gianna Nannini ha portato ancora una volta on stage la sua indomabile energia, travolgendo l’iconica venue dell’ Arena di Verona con l’ultimo speciale rock show della sua intensa estate live. Potenti e adrenalinici, gli appuntamenti estivi organizzati e prodotti da Friends & Partners in collaborazione con 3Monkeys hanno visto l’anima ribelle della rocker senese conquistare alcuni dei palchi più prestigiosi d’Europa e d’Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gianna Nannini, il tour 2025 si è concluso all’Arena di Verona