Gianna Nannini il tour 2025 si è concluso all’Arena di Verona
Gianna Nannini ha portato ancora una volta on stage la sua energia, travolgendo l’ Arena di Verona con l’ultimo speciale rock show dell’estate. Con oltre 30 show tra Italia, Germania e Svizzera per un totale di 150.000 mila spettatori, ieri sera -domenica 21 settembre- Gianna Nannini ha portato ancora una volta on stage la sua indomabile energia, travolgendo l’iconica venue dell’ Arena di Verona con l’ultimo speciale rock show della sua intensa estate live. Potenti e adrenalinici, gli appuntamenti estivi organizzati e prodotti da Friends & Partners in collaborazione con 3Monkeys hanno visto l’anima ribelle della rocker senese conquistare alcuni dei palchi più prestigiosi d’Europa e d’Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: gianna - nannini
Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo
Brutto infortunio sul palco per Gianna Nannini, ma il tour non si ferma
Gianna Nannini, incidente durante il concerto: come sta
Sabato 04 Ottobre TRIBUTO G. NANNINI Io e Gianna - Nannini Tribute https://www.instagram.com/ioegiannatributeband Supplemento Palco 4 € ? La prenotazione dei tavoli è confermata solo per chi cena ? Prenota il tuo tavolo al n. 339 143 7880 - facebook.com Vai su Facebook
Elodie e Gianna Nannini facendoci vedere letteralmente l’America #Elodie #TheStadiumShow - X Vai su X
Gianna Nannini in concerto all'Arena di Verona il 21 settembre 2025; Con Gianna Nannini, l'Arena è di VeROCKna!; Gianna Nannini, la scaletta del concerto all’Arena di Verona.
Una travolgente Gianna Nannini conquista l'Arena con la sua energia - Vera dominatrice del palco, capace di trasmettere passione, Gianna Nannini ha concluso la sua estate live portando ancora una volta on stage la sua energia, all'Arena di ... Lo riporta libero.it
Arena “Rock”, Gianna Nannini sul palco con la sua band storica - Il 21 settembre l’Arena di Verona è "rock": Gianna Nannini torna sul palco dell’anfiteatro veronese con il suo tour europeo “Sei nell’anima" ... Riporta veronaoggi.it