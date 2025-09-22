Gian Pietro Bianchi | Trattative sempre più lunghe? Così i club di calcio si tutelano
L’avvocato (esperto di contratti) che assiste l’Atalanta spiega i segreti del mercato: «Con l’apprendistato sportivo si aiuterebbero le società che formano i giovani». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: gian - pietro
Genitori Gian Maria Volonté, chi sono: Tutto su Mario e Carolina Bianchi/ Origini della famiglia dell’attore - Genitori Gian Maria Volonté: l’ombra del passato fascista del padre e la resilienza di una madre indimenticabile. Da ilsussidiario.net