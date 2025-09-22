Giallo nei boschi Allarme per una richiesta di aiuto Scattano le ricerche

Un immane dispiegamento di forze, quello messo in campo nella giornata di ieri, a Granaglione, tra le montagne dell' Appennino per la ricerca di uno scomparso non identificato. Ma torniamo ai fatti, per quanto ancora poco chiari. Verso le 11 di mattina, al numero unico di emergenza, sarebbe arrivata la segnalazione di un giovane escursionista. Il trekker sosteneva di aver sentito forti grida di qualcuno che chiedeva aiuto tra i boschi della località Casa Santini. Il giovane avrebbe anche mandato la sua posizione satellitare ai soccorsi per aiutare a limitare l'area della ricerca, altrimenti molto vasta.

