Arezzo, 22 settembre 2025 – Tra gli obiettivi “una progressiva armonizzazione dei contratti nei settori pubblici e privati??degli enti locali, della sanità pubblica e privata, del Terzo settore” Giacomo Nebbiai è stato eletto Segretario generale della Funzione Pubblica Cgil provinciale. Sostituisce Gian Maria Acciai, che lascia dopo 12 anni di impegno a livello territoriale in una delle più grandi e importanti categorie della Cgil. Nebbiai, 56 anni, casentinese, è sposato e padre di una figlia. Laureato in Scienze Politiche, lavora come funzionario del Comune di Arezzo, attualmente in aspettativa per mandato sindacale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo Nebbiai è il nuovo Segretario generale della Funzione Pubblica Cgil