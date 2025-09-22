Giacomo Gek Galanda ex capitano della Nazionale di basket mercoledì a San Giovanni
Arezzo, 22 settembre 2025 – In occasione della Bright Night 2025, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori promossa dall’Università di Siena, l’Associazione Calamita - organizzazione no-profit del Valdarno che promuove lo sport e l’educazione dei giovani, favorendo collaborazione, crescita personale e valori di comunità attraverso progetti, Academy ed eventi sul territorio - ha coinvolto le scuole del Valdarno sul tema “Prendersi Cura”. È stato infatti organizzato un confronto tra docenti, allenatori e dirigenti scolastici, con una tavola rotonda in programma mercoledì 24 settembre alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A San Giovanni Valdarno arriva Giacomo “Gek” Galanda - All'interno del ricco programma di Bright night 2025, mercoledì 24 settembre alle ore 16,30, nella sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo, Giacomo “Gek” Galanda incontrerà la cittadinanza ... lanazione.it scrive
