Arezzo, 22 settembre 2025 – In occasione della Bright Night 2025, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori promossa dall’Università di Siena, l’Associazione Calamita - organizzazione no-profit del Valdarno che promuove lo sport e l’educazione dei giovani, favorendo collaborazione, crescita personale e valori di comunità attraverso progetti, Academy ed eventi sul territorio - ha coinvolto le scuole del Valdarno sul tema “Prendersi Cura”. È stato infatti organizzato un confronto tra docenti, allenatori e dirigenti scolastici, con una tavola rotonda in programma mercoledì 24 settembre alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo Gek Galanda, ex capitano della Nazionale di basket, mercoledì a San Giovanni