Ad ogni stagione il proprio tessuto. Se il lino è sinonimo di giornate al mare e temperature sopra i 30 gradi, man mano che l’inverno si avvicina ecco tornare nel guardaroba la lana. Protagonista della stagione 2025 2026, in particolare, la giacca donna in lana. Capace di cambiare volto a seconda della lavorazione, dei dettagli e persino del colore. C’è quella che veste con rigore in città, quella che custodisce un’eredità alpina, e poi ci sono le versioni più morbide e casual. Proprio questa capacità di adattarsi a registri diversi la rende un investimento sicuro nel guardaroba invernale. Sartoriale, ma calda. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giacche in lana: sartoriali, tirolesi o a camicia, quale scegliere?