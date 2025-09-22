Giacche in lana | sartoriali tirolesi o a camicia quale scegliere?
Ad ogni stagione il proprio tessuto. Se il lino è sinonimo di giornate al mare e temperature sopra i 30 gradi, man mano che l’inverno si avvicina ecco tornare nel guardaroba la lana. Protagonista della stagione 2025 2026, in particolare, la giacca donna in lana. Capace di cambiare volto a seconda della lavorazione, dei dettagli e persino del colore. C’è quella che veste con rigore in città, quella che custodisce un’eredità alpina, e poi ci sono le versioni più morbide e casual. Proprio questa capacità di adattarsi a registri diversi la rende un investimento sicuro nel guardaroba invernale. Sartoriale, ma calda. 🔗 Leggi su Amica.it
Storia e presente della lana Loden, tessuto prediletto dalla moda Autunno Inverno 2024 2025.
Giacche e giacconi donna: le nuove tendenze invernali della moda sartoriale - Le nuove collezioni di moda sartoriale puntano su materiali di qualità come il cashmere, la lana vergine e il misto
Moda sostenibile: il boom delle giacche sartoriali da uomo in tessuti eco-friendly - Negli ultimi anni, la moda sostenibile ha registrato una crescita esponenziale, trasformandosi da tendenza di nicchia a vero e proprio movimento globale.