È già terminata la sospensione di Jimmy Kimmel: Abc ha annunciato il ritorno in tv del conduttore finito nella bufera per i suoi commenti offensivi sulla morte di Charlie Kirk. "Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro Paese" quanto evidenziato in una nota da un portavoce della Walt Disney Company, proprietaria dell’emittente. "È una decisione che abbiamo preso perché abbiamo ritenuto che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni in conversazioni ponderate con Jimmy e, dopo queste, abbiamo deciso di far ripartire lo show martedì" ha evidenziato ancora il colosso dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Già riabilitato Jimmy Kimmel: Abc annuncia il suo ritorno dopo le frasi su Kirk