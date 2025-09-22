Ghiaccio attivo su Marte i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
(Adnkronos) – Un team di scienziati guidato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fornito nuove, preziose evidenze sulla presenza e sulle dinamiche del ghiaccio superficiale su Marte. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing, ha individuato nella regione di Ismenius Lacus caratteristiche morfologiche che indicano una recente attività glaciale, un dato che . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ghiaccio - attivo
Stadio del Ghiaccio Cotta Morandini -Torre Pellice - facebook.com Vai su Facebook
Ghiaccio attivo su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti; Trovate nuove evidenze di antichi ghiacciai su Marte; Scoperti su Marte un gigantesco vulcano (e del ghiaccio).
Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti - Un team di ricercatori guidato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha identificato segni di scivolamento di ghiaccio superficiale a medie latitudini, aprendo nuove prospettive per le f ... Come scrive msn.com
Nuove evidenze di ghiaccio superficiale su Marte - Un’attività recente del ghiaccio superficiale, un dato prezioso per comprendere le sue dinamiche e orientare le missioni di ricerca ... Si legge su corrierequotidiano.it