Ghiaccio attivo su Marte i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un team di scienziati guidato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fornito nuove, preziose evidenze sulla presenza e sulle dinamiche del ghiaccio superficiale su Marte. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing, ha individuato nella regione di Ismenius Lacus caratteristiche morfologiche che indicano una recente attività glaciale, un dato che . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ghiaccio - attivo

Ghiaccio attivo su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti; Trovate nuove evidenze di antichi ghiacciai su Marte; Scoperti su Marte un gigantesco vulcano (e del ghiaccio).

ghiaccio attivo marte datiGhiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti - Un team di ricercatori guidato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha identificato segni di scivolamento di ghiaccio superficiale a medie latitudini, aprendo nuove prospettive per le f ... Come scrive msn.com

ghiaccio attivo marte datiNuove evidenze di ghiaccio superficiale su Marte - Un’attività recente del ghiaccio superficiale, un dato prezioso per comprendere le sue dinamiche e orientare le missioni di ricerca ... Si legge su corrierequotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ghiaccio Attivo Marte Dati