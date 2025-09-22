Gesualdo celebra San Pio | svelato il busto in marmo di Carrara

Gesualdo (AV) – Lunedì 22 settembre, alle ore 19:30, nella chiesa di San Nicola di Bari sarà svelato un busto di San Pio da Pietrelcina, scolpito in marmo bianco di Carrara. L’opera, frutto della lavorazione dello Studio d’Arte delle Cave Michelangelo di Massa Carrara, è stata donata da Franco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: gesualdo - celebra

La festa di San Pio a Gesualdo | 22-23 settembre 2025 La comunità si prepara a vivere giorni intensi di fede e tradizione in onore di San Pio da Pietrelcina. Preghiere, celebrazioni solenni e musica popolare animeranno il Convento dei Cappuccini, luogo - facebook.com Vai su Facebook

Gesualdo celebra San Pio: svelato il busto in marmo di Carrara; Gesualdo celebra San Pio da Pietrelcina; Il saio delle stimmate di Padre Pio in Irpinia, Gesualdo in processione per il Santo.

Gesualdo, oggi la presentazione del busto di San Pio da Pietrelcina - Oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 19:30, nella chiesa di San Nicola di Bari a Gesualdo (AV), sarà scoperto un busto di San Pio da Pietrelcina, realizzato in marmo bianco di Carrara. Riporta irpinianews.it

Carrara e Gesualdo unite nel segno di San Pio: un busto in marmo bianco per la comunità irpina - Un ponte ideale tra Carrara e Gesualdo, tra la capitale mondiale del marmo e un borgo irpino che custodisce una lunga tradizione legata alla lavorazione della pietra. Scrive corriereirpinia.it