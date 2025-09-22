Gestire i patrimoni | questa la nostra impresa
MASSIMILIANO CAGLIERO, fondatore e amministratore delegato di Banor, ha tagliato quest’anno un traguardo importante. La sua società ha compiuto i primi 25 anni di vita. L’ha fondata agli inizi del terzo millennio, quando la finanza e il mondo intero erano ben diversi rispetto a oggi. L’era di internet era quasi agli albori, a New York c’erano ancora le Torri Gemelle e l’Europa non era certo assillata dai conflitti geopolitici come oggi. Anche il risparmio gestito, almeno nel nostro Paese, aveva ben altri assetti e non era certo facile partire da zero in questo settore, ottenere il disco verde delle autorità di vigilanza, trovare clienti e farsi strada sul mercato senza avere alle spalle qualche grande gruppo bancario nazionale o internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gestire - patrimoni
Patrimonio e famiglia: gestire il futuro, proteggere i fragili Si svolgeranno a Città di Castello, Vocabolo Dogana Vecchia, San Secondo, il 3 e 4 ottobre prossimi, due giornate di lavori incentrate sul tema della tutela dei soggetti fragili. Venerdì 3 ottobre, dalle 15 - facebook.com Vai su Facebook
Gestire i patrimoni: questa la nostra impresa; L’impresa per le donne non vale solo per loro; Lombard Odier conquista 4 premi ai WealthBriefing 2025.
Mef-Cdp: al via Patrimonio Rilancio per sostegno a imprese - È operativo Patrimonio Rilancio, lo strumento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere le imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni ... Secondo ansa.it
Gestire un’impresa sociale al meglio? Arriva un corso - Consorzio Sir, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, lancia dopo il successo della prima edizione il “corso di alta formazione” che si basa su esperienza di gestione e sugli ... Come scrive vita.it