Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime a La Ruota della Fortuna

A La Ruota della Fortuna non si gioca soltanto con le parole: in gioco ci sono anche le emozioni. Lo sanno bene il conduttore Gerry Scotti e la valletta Samira Lui, che nella puntata trasmessa ieri su Canale 5 non sono riusciti a trattenere le lacrime quando il nuovo campione Fabio Columbro ha vinto 100.000 euro a La Ruota delle Meraviglie. Nella manche finale, il ricercatore universitario de La Sapienza di Roma, specializzato in astrofisica, ha indovinato due frasi su tre. Ha avuto, dunque, la possibilità di scegliere il montepremi racchiuso in una due buste verdi. Dopo aver scartato comprensibilmente 100 euro, Fabio ha concentrato tutte le sue speranze sull’unica busta rimasta, riuscendo a fare centro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime a La Ruota della Fortuna

