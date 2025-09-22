Genova sciopero per Gaza | varchi portuali bloccati e cortei
A Genova la giornata di sciopero generale in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla è iniziata con il blocco dei varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno, con almeno 600 manifestanti. Contestualmente, cortei studenteschi e di cittadini, tra cui insegnanti e bambini, sono partiti da via Balbi, Oregina e piazza Montano, per confluire davanti al varco di via Albertazzi. Il corteo cittadino partirà oggi pomeriggio alle 14:30 dal porto verso il centro città a causa dell’allerta arancione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Global Flotilla, a Genova portuali Calp e Usb: “Sciopero nazionale per Gaza il 22 settembre”
Questa mattina in 5 mila a Genova per #Gaza e contro tutte le guerre: corteo e sciopero generale #Cgil. Ma la mobilitazione non si ferma, questa sera manifestazioni a Savona, Sanremo e La Spezia. Cgil Genova CGIL Savona CGIL Imperia Cgil La Spezia - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Cgil: "A Genova in 5 mila, per Gaza e contro le guerre" https://liguria.bizjournal.it/2025/09/19/sciopero-cgil-genova-5-mila/… - X Vai su X
