Genova sciopero per Gaza | varchi portuali bloccati e cortei

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova la giornata di sciopero generale in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla è iniziata con il blocco dei varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno, con almeno 600 manifestanti. Contestualmente, cortei studenteschi e di cittadini, tra cui insegnanti e bambini, sono partiti da via Balbi, Oregina e piazza Montano, per confluire davanti al varco di via Albertazzi. Il corteo cittadino partirà oggi pomeriggio alle 14:30 dal porto verso il centro città a causa dell’allerta arancione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

genova sciopero per gaza varchi portuali bloccati e cortei

© Tg24.sky.it - Genova, sciopero per Gaza: varchi portuali bloccati e cortei

In questa notizia si parla di: genova - sciopero

Global Flotilla, a Genova portuali Calp e Usb: “Sciopero nazionale per Gaza il 22 settembre”

Genova, un primo giorno di scuola tra tante incognite e dubbi | Foto | A Ventimiglia con lo sciopero | Alla Spezia con la Digos

Genova, primo giorno di scuola con tante incognite | Foto | A Chiavari il telefono c'è ma non si usa | A Ventimiglia con lo sciopero | Alla Spezia con la Digos

Genova, sciopero per Gaza: varchi portuali bloccati e cortei; Lo sciopero generale per Gaza: a Genova bloccati varchi portuali, a Roma e Torino alcuni ingressi dei campus universitari; Sciopero per Gaza a Genova, bloccati due varchi portuali.

genova sciopero gaza varchiSciopero per Gaza a Genova, bloccati due varchi portuali - È cominciata con il blocco dei varchi del porto di Genova in via Albertazzi e San Benigno la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base "contro il genocidio in corso nella Striscia di ... Riporta msn.com

genova sciopero gaza varchiSciopero per Gaza, blocco a varco Porto Genova - A Genova bloccato il varco portuale Albertazzi, dove è attesa una nave che dovrebbe portare a Israele dei container. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Sciopero Gaza Varchi