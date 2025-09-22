Genova per Gaza 20mila in piazza | il fatto del giorno | Video
Genova - "Oggi in 55 città si sono fermate 600 mila persone, il 90% dei trasporti si è fermato, tutto grazie a quanto è successo in questa città, a Genova. Oggi si è messo in moto qualcosa: sta a noi dargli gambe e fiato perché non è una corsa breve", così Francesco Staccioli del direttivo Usb nazionale, dopo l'ingresso in porto del corteo di oltre 4000 persone.Presidiata da polizia e carabinieri in tenuta antisommossa la Stazione Marittima. Cori contro le forze dell'ordine al passaggio del corteo, ma nessun contatto tra agenti, militari e manifestanti. In corteo almeno 5 mila persone.A prendere parola al megafono anche una bambina di 9 anni arrivata dalla Siria in Italia 5 anni fa che ha gridato "Palestina Libera!", lanciando un coro che ha contagiato tutto il corteoNe parla @bibidoria, leggi l'articolo su @ilsecoloxix online. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
