Genova parla il padre del bambino precipitato dal secondo piano di una scuola | Nostro figlio è stato abbandonato Siamo distrutti

«La maestra mi ha mandato un messaggio con scritto “suo figlio si è fatto male, lo portano all’ospedale Gaslini”. Poi più niente, non ho saputo nulla sulla dinamica fino a un’ora dopo il mio arrivo in ospedale». A raccontare la tragedia è Mohamed, il padre del bambino di 7 anni che giovedì scorso, 20 settembre, è caduto dal secondo piano di una scuola genovese. « Doveva essere guardato, invece è precipitato per tre metri e ora lotta tra la vita e la morte », racconta l’uomo al sito di news ligure Primocanale. Durante l’orario di scuola, mentre in classe c’erano 13 bambini, il piccolo si è allontanato fino a raggiungere una scala, per poi salire su un terrazzino e precipitare di sotto. 🔗 Leggi su Open.online

