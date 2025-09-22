Assolto in appello Gennaro Speria (nella foto con l’avvocato Luigi Della Sala): Non ha commesso il fatto". Ex detenuto per diversi reati, da anni si è riabilitato dando vita ad Area 51, un centro che aiuta con derrate alimentari le famiglie in difficoltà, con il supporto di detenuti in affidamento. Davanti alla terza sezione della Corte d’Appello di Milano si è tenuta l’udienza di secondo grado relativa al procedimento a carico di Speria, conosciuto da tutti come “Gey lo Zio“, imputato per il reato di ricettazione. In primo grado, davanti al Tribunale Monocratico di Milano (sezione terza), Speria era stato dichiarato colpevole al termine di un lungo processo che lo vedeva coinvolto insieme ad altri tre imputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gennaro Speria. Assoluzione in appello