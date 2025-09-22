Genie Bouchard beata tra i campioni | in versione deluxe per la Laver Cup

Eugenie Bouchard “debutta” alla Laver Cup con un abito rosso da vera diva: ecco come l’ex stella del tennis canadese ha stupito tutti con stile ed eleganza. Eugenie Bouchard non ha mai nascosto la sua capacità di brillare dentro e fuori dal campo. Dopo aver salutato il tennis professionistico, durante lo scorso mese di luglio, la campionessa canadese ha fatto il suo “debutto” alla Laver Cup, l’evento fondato da Roger Federer che ogni anno riunisce campioni e icone del tennis mondiale, in una veste completamente nuova: non da protagonista “diretta”, ma in qualità di ospite d’onore del chiacchieratissimo evento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Genie Bouchard beata tra i campioni: in versione deluxe per la Laver Cup

In questa notizia si parla di: genie - bouchard

Genie Bouchard e il dolce addio al tennis: “Non sarà un funerale, se penso al futuro sono entusiasta”

Eugenie #Bouchard è stata una delle #tenniste canadesi più promettenti, ma il suo talento non si è mai pienamente concretizzato. - facebook.com Vai su Facebook

Genie Bouchard beata tra i campioni: in versione deluxe per la Laver Cup.

Genie Bouchard beata tra i campioni: in versione deluxe per la Laver Cup - Dal ritiro dal tennis giocato al glamour della Laver Cup: il nuovo capitolo di Eugenie Bouchard tra sport, moda e red carpet da star. Secondo ilveggente.it

Genie Bouchard e il dolce addio al tennis: “Non sarà un funerale, se penso al futuro sono entusiasta” - Per una Venus Williams che è tornata a giocare a 45 anni, c'è una Genie Bouchard che si appresta a lasciarlo, a 31. Lo riporta fanpage.it