Gen V presenta la parodia suprema degli X-Men dopo la morte inaspettata di The Boys

la satira dei supereroi in gen v: il nuovo personaggio ispirato a mystique. Le serie dedicate ai supereroi spesso si distinguono per le loro rappresentazioni satiriche e parodiche di figure iconiche del mondo dei fumetti. Dopo aver eliminato uno dei più noti omaggi ai mutanti degli X-Men, la seconda stagione di Gen V introduce un personaggio che si configura come una reinterpretazione moderna e originale di Mystique, uno dei personaggi più riconoscibili della saga degli X-Men. il personaggio di harper: la nuova incarnazione di mystique in gen v. da doppelganger a harper: la trasformazione nel racconto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gen V presenta la parodia suprema degli X-Men dopo la morte inaspettata di The Boys

