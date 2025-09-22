Gemini arriva sulle Google TV pensionando Google Assistant anche sulle smart TV

Tuttoandroid.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha ufficializzato Gemini sulle smart TV con Google TV: per ora su una TV TCL, poi su altri dispositivi (come Google TV Streamer). L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

