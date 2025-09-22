Gemellaggio religioso Guarcino – Pisciotta promessa mantenuta
Promessa mantenuta, quella della comunità di Guarcino (FR), con a capo la Confraternita di Sant’Agnello, guidata dalla PrioraFranca Polise,di ricambiare la visitadella comunità pisciottana - fatta a maggio dell’anno scorso- in occasione del gemellaggio religioso tra le due cittadine L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: gemellaggio - religioso
