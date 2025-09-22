Geekom A6 | in offerta un ottimo mini PC potente e completo

In occasione del suo 22° anniversario, Geekom propone un'interessante offerta esclusiva dedicata al Mini PC A6. Un modello con scocca in alluminio, dimensioni estremamente compatte (111,76 mm x 111,76 mm x 35,56 mm), installabile anche sul retro del monitor grazie alla staffa Vesa in dotazione. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: geekom - offerta

GEEKOM A6 in offerta su Amazon: è un ottimo Mini PC Windows economico; Il Mini PC Geekom A6 torna disponibile con un codice sconto del 20%; GEEKOM A6, il mini PC best buy in sconto del 20% dopo il sold out... Anche in rosa!.

MiniPC con AMD Ryzen 7 in offerta: 20% di sconto sul sito ufficiale (CODICE SCONTO) - Per celebrare il restock, è stato lanciato uno sconto speciale del 20% utilizzando il codice WEBA620 al momento ... webnews.it scrive

Geekom A6, la prova del mini pc che sta nel palmo di una mano e fa (quasi) tutto - I tempi dei «cassoni» che popolavano la scrivanie di case e uffici non sono del tutto tramontati, ma la strada dei deskotp computer è segnata. Scrive corriere.it