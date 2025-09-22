Gedeone Carmignani è l’ospite di oggi di TvPlay, lo storico vice di Arrigo Sacchi in diretta pronto a raccontare il campionato dal suo punto di vista. Oggi Napoli-Pisa chiude una quarta giornata di Serie A che ci ha raccontato tante cose interessanti. Dallo stop della Juventus al ritorno dell’Inter fino al derby della capitale e il momento tragico di Lazio e Fiorentina. (ANSA) TvPlay.it Pietro Carmignani, noto a tutti come Gedeone, è nato ad Altopascio il 22 gennaio del 1945 ed è un uomo di calcio straordinario. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Gedeone Carmignani ospite a TvPlay: lo storico vice di Arrigo Sacchi e il calcio di un tempo