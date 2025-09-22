Gaza Trump | Soluzione a due Stati? Lo spero
Il presidente Usa Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti domenica, mentre tornava a Washington dopo i funerali di Charlie Kirk in Arizona. A bordo dell’Air Force One ha parlato anche di Gaza e della possibilità di una soluzione a due Stati. “Lo spero. Mi piacerebbe vedere una soluzione diplomatica. C’è molta rabbia e molto odio. Ed è così da molti anni. Non è una cosa nuova, ma speriamo di riuscire a ottenere qualcosa. Stiamo studiando Gaza e ci stiamo occupando di Gaza. È un vero disastro”, ha detto Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - trump
