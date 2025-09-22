Gaza sciopero generale | Italia bloccata tra cortei e picchetti

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutta la penisola, dal Tirreno alle Alpi, si è svegliata stamane nel segno di una protesta che ha unito lavoratori, studenti e attivisti in un unico coro di solidarietà con Gaza. Scioperi, cortei e blocchi hanno scandito la giornata, paralizzando trasporti e scuole e richiamando l’attenzione sull’offensiva israeliana nella Striscia. Una giornata di protesta diffusa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gaza sciopero generale italia bloccata tra cortei e picchetti

© Sbircialanotizia.it - Gaza, sciopero generale: Italia bloccata tra cortei e picchetti

In questa notizia si parla di: gaza - sciopero

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. L’impatto sui servizi; Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Gaza, corteo invade sgc a Pisa, strada bloccata verso mare.

gaza sciopero generale italiaSciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. Lo riporta tg24.sky.it

gaza sciopero generale italiaÈ il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Sciopero Generale Italia