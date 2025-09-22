Gaza sciopero generale | Italia bloccata tra cortei e picchetti
Tutta la penisola, dal Tirreno alle Alpi, si è svegliata stamane nel segno di una protesta che ha unito lavoratori, studenti e attivisti in un unico coro di solidarietà con Gaza. Scioperi, cortei e blocchi hanno scandito la giornata, paralizzando trasporti e scuole e richiamando l’attenzione sull’offensiva israeliana nella Striscia. Una giornata di protesta diffusa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: gaza - sciopero
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città. Salvini: “Adesione sotto il 7%. Numeri in calo rispetto alle ultime mobilitazioni” - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. L’impatto sui servizi; Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Gaza, corteo invade sgc a Pisa, strada bloccata verso mare.
Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. Lo riporta tg24.sky.it
È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it