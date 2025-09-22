Gaza sciopero generale confermato a Genova | più cortei chi si ferma

È confermato anche con l'allerta meteo di queste ore lo sciopero generale indetto da Usb per Gaza e la Global Sumud Flotilla nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre. Appuntamento alle 8 a Varco AlbertazziSan Benigno dove inizierà il blocco del porto. “L’Usb - comunica il sindacato - è venuta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - sciopero

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero 22 settembre per Gaza: oggi a rischio treni, bus e scuola - X Vai su X

Il 22 settembre ci fermiamo. Siamo in sciopero. Con la Palestina. Con Gaza. Il 22 settembre le nostre attività saranno chiuse. Nonna Roma aderisce e sostiene lo sciopero nazionale del 22 settembre, convocato contro il genocidio in corso a Gaza e contro l’e - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - La scheda sullo sciopero di oggi per Gaza; Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni; Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite.

Israele, la guerra a Gaza in diretta. USA: “Il riconoscimento della Palestina è mossa di facciata”. Oggi sciopero generale, cortei in 60 città italiane - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: Regno Unito, Canada e ... Come scrive fanpage.it

Sciopero generale per Gaza: le manifestazioni e gli stop dalla scuola ai trasporti - Seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza ... Riporta vanityfair.it