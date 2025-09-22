Gaza scioperi e cortei in Italia | disordini in molte città

Proclamato per la giornata di oggi uno sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Gaza, scioperi e cortei in Italia: disordini in molte città

In questa notizia si parla di: gaza - scioperi

Gli scioperi di settembre: dai precari della giustizia ad Amt, fino alla mobilitazione generale per Gaza

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere

Scioperi per Gaza, il 19 e 22 settembre a rischio trasporti e scuole: orari e fasce di garanzia

$Scioperi in tutta Italia a sostegno di $Gaza , la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici pulse.ly/bnlz6dvlkh - X Vai su X

Toscana, un lunedì 22 settembre di scioperi e manifestazioni per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna.

Gaza, scioperi e cortei in Italia: disordini in molte città - Proclamato per la giornata di oggi uno sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Lo riporta tg24.sky.it

Cortei pro Gaza: in Italia slogan, bandiere e scioperi al grido di “Palestina libera” - Da Milano a Palermo in migliaia stanno manifestando aderendo ad una campagna nazionale per chiedere lo stop al genocidio ... Come scrive lasicilia.it