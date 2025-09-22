Gaza | Regno Unito Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina Ma Usa e Israele protestano

Una decisione storica per Gaza, che segna uno spartiacque nei rapporti tra Israele e alcuni dei suoi alleati occidentali. Per la prima volta, membri del G7 come Regno Unito e Canada, insieme all’Australia, hanno formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina, aprendo la strada a un fronte più ampio che, nelle prossime ore, dovrebbe includere anche la Francia e altre capitali europee. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato la svolta con un video-intervento, chiarendo che la scelta “non è contro Israele, ma per ravvivare la speranza di pace”. Un passo motivato dalla situazione umanitaria a Gaza, dove, ha ricordato, “decine di migliaia di persone sono state uccise e la devastazione è diventata intollerabile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza: Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Ma Usa e Israele protestano

In questa notizia si parla di: gaza - regno

I ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito presto in Israele. Merz: «Lanceremo aiuti su Gaza già da domani»

Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, Starmer: “Unica alternativa è la pace a Gaza”

Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi a Gaza

Siamo oltre ogni immaginazione: Canada, Regno Unito, Australia che oggi riconoscono lo Stato di Palestina, e la premier - che si rifiuta di andare in Parlamento a riferire su Gaza - che va in tv a parlare di pasticcini. In Rai, diventata ormai una passerella ignob - X Vai su X

Nel secondo giorno della visita di Stato nel Regno Unito Donald Trump ha incontrato il Primo ministro Keir Starmer, sul tavolo accordi commerciali, dossier ucraino e guerra a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Sciopero: ecco le fasce di garanzia; Guerra Israele, Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Netanyahu: Mai uno Stato; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: Nessuno stato palestinese - Il capo di gabinetto di Netanyahu è il nuovo ambasciatore in Gran Bretagna.

Israele, la guerra a Gaza in diretta. USA: “Il riconoscimento della Palestina è mossa di facciata”. Oggi sciopero generale, cortei in 60 città italiane - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: Regno Unito, Canada e ... Scrive fanpage.it

Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo riconoscono la Palestina. Netanyahu: 'Non ci sarà alcuno Stato' - Per Israele 'questo mina le possibilità di pace'. Lo riporta ansa.it