Gaza poesie sotto le bombe | dieci giovani trasformano il dolore in versi

Dentro l’aria rarefatta dei bombardamenti, dieci voci palestinesi trasformano l’angoscia in versi. “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza” raccoglie trentadue liriche nate fra case distrutte, campi profughi e fughe improvvise. Parole composte per resistere, pronunciate spesso nell’istante in cui la vita si affievolisce. La poesia come ultima difesa Dal 7 ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gaza, poesie sotto le bombe: dieci giovani trasformano il dolore in versi

La musicalità del palestinese (segue la traduzione) a raccontare il dramma di #Gaza. Letture dal palestinese di Nabil Bey Salameh, traduttore del volume "Poesie da Gaza", da cui è tratta la poesia "Una madre a Gaza" e dall'italiano di Mara Sabia.

