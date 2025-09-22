Gaza oggi la Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati | a presiedere l' assemblea Francia e Arabia Saudita

Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". Gli Usa: "Il gesto degli alleati è puramente simbolico". In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, oggi la Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati: a presiedere l'assemblea Francia e Arabia Saudita

Gaza oggi è un frastuono di macerie. Le forze israeliane spingono dentro la città, demolendo palazzi e gallerie mentre la popolazione cerca vie di fuga che non esistono: 65 mila morti secondo il ministero della Sanità di Gaza, decine solo nelle ultime ore. Perfi - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, al via assemblea Onu: sul tavolo riconoscimento Palestina. Flotilla: «Ci seguono droni non identificati; Gaza: Arabia Saudita e Francia presiedono oggi la conferenza dell'Onu sulla soluzione a due Stati; Onu, Stati Uniti votano contro il cessate-il-fuoco nella Striscia. Chiusi 2 valichi con la Giordania - L'agenzia di protezione civile della Striscia di Gaza ha dichiarato che 450.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City.

Gaza, al via assemblea Onu: sul tavolo riconoscimento Palestina. Flotilla: «Ci seguono droni non identificati» - Si apre oggi a New York, l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga80, con la guerra a Gaza e la questione del riconoscimento al centro dei lavori dei delegati. Lo riporta ilsole24ore.com

Consiglio sicurezza Onu, Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza. Media: “4 morti nella Striscia dall’alba” - Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Secondo ilfattoquotidiano.it